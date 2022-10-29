Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
ALANYASPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Pedro, Fatih, Furkan, Balkovec, Doumbia, Fer, Umut, Efecan, Ferhat, Ahmed Hassan.
Gaziantep FK: Günay, Ömürcan, Arda, Papy, Tosca, Sagal, Markovic, Jevtovic, Furkan, Maxim, Figueiredo.
ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Gaziantep FK maçı 29 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.