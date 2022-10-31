Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde başarılı bir grafik yakalayan turuncu-lacivertli ekip, evinde Giresunspor'u da devirerek zirve takibini sürdürdü.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Ndayishimiye, 65. dakikada Keny ve 76. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti.
Giresunspor'un tek sayısı ise 80. dakikada Serginho'dan geldi.
Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 23 yaparak zirve takibini sürdürdü.
Giresunspor ise ligin son sıralarında 9 puanda kaldı.