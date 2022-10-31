Başakşehir 3-1 Giresunspor maç sonucu (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde başarılı bir grafik yakalayan turuncu-lacivertli ekip, evinde Giresunspor'u da devirerek zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 31.10.2022- 22:02