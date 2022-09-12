BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 6 haftasında heyecan devam ediyor. Kendi sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamlarken karşılaşmaya eksiksiz katılacak olan Başakşehir de Vodafone Park'tan 3 puanla ayrılmayı planlıyor. Maçın başlamasına saatler kala sporseverlerin arama motorlarında araştırdığı Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı, muhtemel 11'ler, hakemler ve maçla ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

Süper Lig'in 6. haftasında, son 10 maçından galibiyetle dönen siyah beyazlılar, Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Son yedi Süper Lig karşılaşmasının sadece birini kazanan Medipol Başakşehir ise, karşılaşmaya eksiksiz katılacak. Beşiktaş'ın 5 kişinin sakatlıklar ve kart cezaları sebebiyle ana kadrosundan 5 kişi eksik oynayacağı maç öncesinde arama motorlarında araştırılan Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Beşiktaş - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Gaziantep FK 5. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Bilgin; Masuaku, Saiss, Uysal, Rosier; Fernandes, Ucan; N'Koudou, Alli, Muleka; Weghorst

BAŞAKŞEHİR: Babacan; Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Tekdemir, Biglia, Ozcan; Gurler, Okaka, Chouiar

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMLERİ

Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmada yardımcı hakemler ise Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz ve Kadir Sağlam oldu.

BEŞİKTAŞ 5 EKSİK BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, 12 Eylül akşamı yapılacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton Souza da bu akşamki dev karşılaşma öncesinde ev sahibi takımın diğer eksik isimleri arasında yer aldı. Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.