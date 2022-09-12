Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında, kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Adana Demirspor, maçı 3 puanla kapatmayı hedefliyor. Bordo mavili takım da aynı hedefle ilerlerken maça saatler kalan futbolseverler arama motorlarında Adana Demirspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig 6. haftasında Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlayacak. 2 takımın da 3 tam puanla noktalamak istediği kritik karşılaşmanın öncesinde vatandaşlar, arama motorlarında Adana Demirspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm detaylarıyla Adana Demirspor - Trabzonspor karşılaşması...

Adana Demirspor - Trabzonspor canlı anlatım için tıklayın

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

FIRTINA MORAL PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Özbir; Rodrigues, Sanuc, AkaydIn, Svensson; Inler, Ndiaye; Onyekuru, Belhanda, Sari; Assombalonga

Trabzonspor: Taha; Denswil, Vitor, Bartra, Stryger; Gbamin, Bardhi, Bakasetas; Trezeguet, Gomez, Ömür

Adana Demirspor Trabzonspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

ADANA DEMİRSPOR HATA İSTEMİYOR

Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.