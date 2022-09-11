Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan Kayserispor - Antalyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ!
Kayserispor: Bilal, Onur, Arif, Kolovetsios, Carole, Mensah, Campanharo, Ramazan, Cardoso, Thiam, Gavranovic
Antalyaspor: Boffin, Güray, Veysel, Fedor, Floranus, Ghacha, Hakan, Fernando, Soner, Ndao, Wright