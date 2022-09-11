Kasımpaşa ile Galatasaray Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen GS intikam hırsıyla yanarken Kasımpaşa ise galibiyet serisini 3 maça çıkararak kendi evinde 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı verilecek? İşte muhtemel 11'ler ve maç hakkında merak edilen her şey...

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | ⚽ Spor Toto Süper Lig 6. haftasında nefesler tutuldu. Bütün futbolseverlerin heyecnala beklediği Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşması nihayet geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek müsabakaya sayılı dakikalar kala arama motorlarında Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı verilecek? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Kasımpaşa - Galatasaray muhtemel 11'leri ve merak edilenler...

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa'ya konuk olan sarı kırmızılı takım, Gaziantep'le karşılaşmasında son dakikalarda üstünlüğü ele geçirirken ikinci kez galibiyetini yakalama peşine düştü. Lig'de 13. sırada yer alan Kasımpaşa ise galibiyeti elden bırakmadığı 2 maçlık serisini 3'e çıkarmayı hedefliyor. Heyecanlı karşılaşma İstanbul Beyoğlu'ndaki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda, 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

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KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayaraslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI VERİLECEK?

İki tarafın da rakibini alt ederek üstünlük kurmak istediği mücadele, beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect'te canlı olarak naklen yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

KASIMPAŞA: Taşkıran ; Hadergjonaj, Graovac, Çiftpınar, Ouanes; Gemicibaşı, Engin; Hajradinovic, Eysseric, Celina; Bahoken

GALATASARAY: Muslera; Boey, Nelsson, Bayram, Van Aanholt; Torreira, Oliveira; Akgün, Mertens, Aktürkoğlu; Gomis