Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Sivasspor ile İstanbulspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - İstanbulspor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 17.00'de beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor

Sasal; Osmanpasa, Goutas, Appindangoye, Erdal; Ulvestad, Keita; NJie, Saba, Gradel; Yatabare

Istanbulspor

Jensen; Erdogan, Yesil, Aksu; Berber, Sarikaya, Kabasakal, Yasar; Topalli, Ethemi, Yilmaz