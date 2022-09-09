Alanyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6. haftanın açılış müsabakasında Alanyaspor, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. İki takım da zorlu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022- 12:30