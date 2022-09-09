Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Ankaragücü zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Alanyaspor ile Ankaragücü maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Ankaragücü maçı 9 Eylül Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ İLK 11'LERİ
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Oğuz, Efkan, Eduardo, Efecan, Doumbia
Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Ariyibi, Ali Sowe