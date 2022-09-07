Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Haftanın programı ve hakemler şöyle;
9 EYLÜL CUMA
20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü (Alanya Oba Stadyumu) MERT GÜZENGE
10 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Arabam.Com Konyaspor - Atakaş Hatayspor (Eşkişehir Atatürk) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpyat) ERKAN ÖZDAMAR
11 EYLÜL PAZAR
17.00 Demir Grup Sivasspor - İstanbulspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu) HÜSEYİN GÖÇEK
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) VOLKAN BAYARSLAN
20.00 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) BAHATTİN ŞİMŞEK
12 EYLÜL PAZARTESİ
19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Vodafone Park) HALİL UMUT MELER
21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor (Yeni Adana Stadyumu) ATİLLA KARAOĞLAN
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Kasımpaşa - Galatasaray maçını Volkan Bayarslan, Beşiktaş - Medipol Başakşehir karşılaşmasını Halil Umut Meler ve Adana Demirspor - Trabzonspor müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.