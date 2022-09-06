Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta sona erdi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti. İddaa Risk Yönetimi, yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı. İşte zirve adaylarının şampiyonluk oranları...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 06.09.2022- 15:29
Beşiktaş, 5 hafta sonunda topladığı 13 puanla zirvede yer aldı.
İddaa Risk Yönetimi, ligde 5. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.