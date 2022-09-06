Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Nathan Redmond'ı istiyor! Transferde favori...

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınından The Athletic, üç kulübün Southampton forması giyen Nathan Redmond'ı transfer etmek istediğini yazarken; 28 yaşındaki futbolcunun transferindeki favori takımı da duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Mert Kılıç| Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2022- 11:10 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022- 11:14