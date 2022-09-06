Türkiye'de 8 Eylül'de sona erecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi öncesi çalışmalar hızlandı.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Nathan Redmond'ı istiyor! Transferde favori...
Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınından The Athletic, üç kulübün Southampton forması giyen Nathan Redmond'ı transfer etmek istediğini yazarken; 28 yaşındaki futbolcunun transferindeki favori takımı da duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Spor Toto Süper Lig'de yer alan birçok kulüp kadrolarını önemli ölçüde yenilerken; şampiyonluğun adaylarından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok konuşulan transferlere imza attılar.
İlk 5 haftayı 13 puanla zirvede geçen Beşiktaş; başta Dele Alli, Wout Weghorst ve Gedson Fernandes olmak üzere birçok ismi renklerine bağladı.