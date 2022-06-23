TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna dair hakkında konuştu!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi. Şu aşamada futbol adına çözmemiz gereken daha acil konular var."
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2022- 12:28 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022- 13:51
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi. Şu aşamada futbol adına çözmemiz gereken daha acil konular var."
"Bu geçmişe dair bir konu, biz geleceğe bakıyoruz. Önümüze gelirse değerlendiririz."