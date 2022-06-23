TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi. Şu aşamada futbol adına çözmemiz gereken daha acil konular var."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi. Şu aşamada futbol adına çözmemiz gereken daha acil konular var."

"Bu geçmişe dair bir konu, biz geleceğe bakıyoruz. Önümüze gelirse değerlendiririz."