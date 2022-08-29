Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz sezonu 2. bitiren Fenerbahçe, 3. bitiren Konyaspor ile zorlu bir müsabakaya çıkacak. Mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

KONYASPOR – FENERBAHÇE İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia

HAKEM ARDA KARDEŞLER

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, Süper Lig'de 95 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 57'sini ev sahibi, 19'unu deplasman takımları kazandı. 19 maç da berabere sona erdi.

KONYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:15'de başlayacak Konyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.