Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz sezonu 2. bitiren Fenerbahçe, 3. bitiren Konyaspor ile zorlu bir müsabakaya çıkıyor. Konyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KONYASPOR MAÇI FENERBAHÇE İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:15'de başlayan Konyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

HAKEM ARDA KARDEŞLER

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, Süper Lig'de 95 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 57'sini ev sahibi, 19'unu deplasman takımları kazandı. 19 maç da berabere sona erdi.