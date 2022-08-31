Kulüpler Birliği'nden flaş karar!
A.Gücü-Beşiktaş maçında taraftar kararı
CANLI ALTIN FİYATLARI
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fransızlar duyurdu! Icardı için F.Bahçe devrede Fransızlar duyurdu! Icardı için F.Bahçe devrede 19:37
Eren Elmalı: Hedefim Premier Lig'de oynamak Eren Elmalı: Hedefim Premier Lig'de oynamak 18:57
Transferde mutlu son! Icardi Aslan oluyor Transferde mutlu son! Icardi Aslan oluyor 18:25
Burak Kapacak F.Bahçe'de kaldı! Burak Kapacak F.Bahçe'de kaldı! 16:41
Trabzonspor'dan önemli açıklama! "Kulübümüzle ilişkisi kesilmiştir" Trabzonspor'dan önemli açıklama! "Kulübümüzle ilişkisi kesilmiştir" 16:08
Fırtına'nın yeni golcüsü Trabzon'a geldi! Fırtına'nın yeni golcüsü Trabzon'a geldi! 15:47
Daha Eski
Aslan'a yıldız stoper! Fransızlar duyurdu Aslan'a yıldız stoper! Fransızlar duyurdu 14:17
Ersin Avrupa devini peşine taktı! Ersin Avrupa devini peşine taktı! 11:58
Kartal 2 yabancının biletini kesti! Kartal 2 yabancının biletini kesti! 11:07
Fırtına aradığı golcüyü ManU'da buldu! Fırtına aradığı golcüyü ManU'da buldu! 10:56
Arda Turan veda ediyor! Arda Turan veda ediyor! 10:37
F.Bahçe açıkladı! İşte Berisha'nın yeni durağı F.Bahçe açıkladı! İşte Berisha'nın yeni durağı 10:16
SON DAKİKA