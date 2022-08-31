Kulüpler Birliği Rezerv Lig'in iptali için TFF'ye başvurdu!

Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in bu sezon için durdurulması ve gelecek sezonlar için durumun tekrar istişare edilmesi konusunda TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2022- 19:08 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022- 19:14