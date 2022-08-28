Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. 3 maçta 6'şar puan toplayan Fırtına ile Aslan, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. 21.45'de başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek. Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz temsilcisi, ezeli rakibini mağlup ederek Devler Ligi'ne katılamadığı için üzdüğü taraftarının yüzünü güldürmek isterken; sarı kırmızılılar da zorlu Trabzon deplasmanından İstanbul'a galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: TAHA, LARSEN, BARTRA, HUGO, ABDÜLKADİR, BARDHI, DORUKHAN, EREN, DJANINY, CORNELIUS, TREZEGUET
GALATASARAY: MUSLERA, NELSSON ABDÜLKERİM, AANHOLT, BOEY, OLIVEIRA, MERTENS, TORREIRA, YUNUS, SEFEROVIC, KEREM
BİLETLER ANINDA TÜKENDİ
Takım çalışmalarını sürdürürken taraftarlar da maça çok farklı bir motivasyonla hazırlanıyor. Devler Ligi'ndeki moral bozukluğuna rağmen Galatasaray maçında tribünlerden tam destek gelecek.
YİNE ÖNEMLİ EKSİKLER
G.Saray maçı öncesi yine önemli eksikler var. Hamsik'in yokluğunda orta sahada sıkıntı yaşayan Fırtına'da Bakasetas'ın da kasık bölgesindeki kısmi ağrılar devam ediyor. Visca da yok.
KULÜBENİN ETKİSİ BÜYÜK
Karadeniz ekibinde sahaya çıkan 11'in yanı sıra yedek kulübesinin de maça etkisinin fazla olacağını düşünen Avcı burada da bazı değişiklikler yapacak. Lahtimi rotasyona girecek.
TAYLAN SÜRPRİZİ
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra transfer görüşmelerinde bulunan Alexandru Cicaldau alınmadı. Ayrıca Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama da sarı-kırmızılıların Trabzonspor maçı kadrosunda kendilerine yer bulamadı.
RÖVANŞ ZAMANI
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 berabere sona ererken, İstanbul'daki karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Galatasaray bugün deplasmandan galibiyet çıkartıp yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.