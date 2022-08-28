Süper Lig'in 4. haftasında dev bir derbi oynanacak. Tüm gözlerin çevrileceği maçta Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fırtına, yaralarını sarmak istiyor. Konuk ekip Galatasaray ise Trabzon'dan zaferle ayrılarak 3 puanı almayı amaçlıyor. İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberleri (TS GS spor haberi)

Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. 3 maçta 6'şar puan toplayan Fırtına ile Aslan, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. 21.45'de başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek. Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz temsilcisi, ezeli rakibini mağlup ederek Devler Ligi'ne katılamadığı için üzdüğü taraftarının yüzünü güldürmek isterken; sarı kırmızılılar da zorlu Trabzon deplasmanından İstanbul'a galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: TAHA, LARSEN, BARTRA, HUGO, ABDÜLKADİR, BARDHI, DORUKHAN, EREN, DJANINY, CORNELIUS, TREZEGUET

GALATASARAY: MUSLERA, NELSSON ABDÜLKERİM, AANHOLT, BOEY, OLIVEIRA, MERTENS, TORREIRA, YUNUS, SEFEROVIC, KEREM

BİLETLER ANINDA TÜKENDİ

Takım çalışmalarını sürdürürken taraftarlar da maça çok farklı bir motivasyonla hazırlanıyor. Devler Ligi'ndeki moral bozukluğuna rağmen Galatasaray maçında tribünlerden tam destek gelecek.

YİNE ÖNEMLİ EKSİKLER

G.Saray maçı öncesi yine önemli eksikler var. Hamsik'in yokluğunda orta sahada sıkıntı yaşayan Fırtına'da Bakasetas'ın da kasık bölgesindeki kısmi ağrılar devam ediyor. Visca da yok.

KULÜBENİN ETKİSİ BÜYÜK

Karadeniz ekibinde sahaya çıkan 11'in yanı sıra yedek kulübesinin de maça etkisinin fazla olacağını düşünen Avcı burada da bazı değişiklikler yapacak. Lahtimi rotasyona girecek.

TAYLAN SÜRPRİZİ

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra transfer görüşmelerinde bulunan Alexandru Cicaldau alınmadı. Ayrıca Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama da sarı-kırmızılıların Trabzonspor maçı kadrosunda kendilerine yer bulamadı.

RÖVANŞ ZAMANI

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 berabere sona ererken, İstanbul'daki karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Galatasaray bugün deplasmandan galibiyet çıkartıp yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.