Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor - Ümraniyespor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Adana Demirspor evinde Ümraniyespor ile kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor – Ümraniyespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ADANA DEMİRSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Saat 21:45'de başlayan Adana Demirspor – Ümraniyespor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ADANA DEMİRSPOR – ÜMRANİYESPOR İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Bjarnason, Akintola, Onyekuru, Dzyuba

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Sackey, Avounou, Mrsic, Metehan, Bettaieb