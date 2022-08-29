Konyaspor - Fenerbahçe maçında ikinci kırmızı kart! Adil Demirbağ oyundan atıldı

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın 54. dakikasında Konyaspor'dan Adil Demirbağ, Osayi-Samuel'e yaptığı müdahale sonrası 2. sarı kartını gördü ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. İki takım maça 10 kişi devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2022- 20:35 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022- 20:54