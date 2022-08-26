Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GAZİANTEP FK – ANTALYASPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mirza Cihan, Maxim, Markovic, Figueiredo.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Gökdeniz, Larsson, Adriano, Wright.
GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 21:00'de başlayan Gaziantep FK - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.