Süper Lig'de 4. haftanın perdesi Gaziantep FK-Antalyaspor maçıyla açıldı. İki takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 5-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 28, 54 ve 73'te Joao Figueiredo, 58'de Tomas Pekhart ve 67'de Angelo Sagal kaydetti.
Antalyaspor'un golleri ise 30 ve 40'ta Haji Wright'tan geldi.
Ligde henüz bileği bükülmeyen Gaziantep FK, bu sonuçla puanını 10'a çıkarıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Ligdeki ikinci yenilgisini alan Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.