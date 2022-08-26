Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Gaziantep ile Antalyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep - Antalyaspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Antalyaspor maçı 26 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK – Antalyaspor mücadelesini Suat Arslanboğa yönetecek.

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