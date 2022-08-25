Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Süper Lig'den Antalyaspor, Ümraniyespor, Galatasaray, Beşiktaş, Karagümrük, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Başakşehir'in cezaları belli oldu.

İşte yapılan resmi açıklama...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 5 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 20.08.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 19.08.2022 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 19.08.2022 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 319 ve 320 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, müsabaka sonrası kulüp yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricindeki kuruluşlara röportaj vermesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. hakkında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan eylemin saha olayı boyutuna ulaşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 21.08.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜNÜ 415, 416, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜNÜ 408, 409, GÜNEY ÜST TRİBÜNÜ 423, GÜNEY ALT TRİBÜNÜ 121, ŞEREF BEY BATI ALT TRİBÜNÜ 103, 125, SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜNÜ 108 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 21.08.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜNÜ 404 ve 405 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.08.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN C, D, E, L, FENERİUM ALT AVİS TRİBÜN B, C, D, SPOR TOTO TRİBÜN E, F, M, N bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir.

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 22.08.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY G ve H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. başkanı MURAT SANCAK'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. sporcusu YAROSLAV RAKITSKYI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, kadrosunda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım kaleci antrenörü bulundurmamasından dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/1. ve 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle 7/5. maddesi uyarınca 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,