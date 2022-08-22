Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşılıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, A. Keita, Hakan Arslan, Charisis, Njie, Gradel, Yatabare

Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Balkovec, Fatih Aksoy, Pereira, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Fer, Candeias, Lusamba, W. Eduardo

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Alanyaspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada Ümit Öztürk düdük çalıyor.