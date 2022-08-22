Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşılıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, A. Keita, Hakan Arslan, Charisis, Njie, Gradel, Yatabare
Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Balkovec, Fatih Aksoy, Pereira, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Fer, Candeias, Lusamba, W. Eduardo
SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Alanyaspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada Ümit Öztürk düdük çalıyor.