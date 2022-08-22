Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. İstanbulspor - Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. İstanbulspor – Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

İSTANBULSPOR – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:15'te başlayan İstanbulspor – Konyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İSTANBULSPOR – KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muammer Sarıkaya, Ethemi, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Melih Kabasakal, Topalli, Ali Yaşar, İbrahim Yılmaz

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Pavicic, Amir, Muric, Zymer Bytqi, Endri Çekici, Muhammet Demir