Sivasspor 1-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Alanya Sivas'ta puanı kaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede gülen çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. Ev sahibi takımın golü 45'te penaltıdan Max Gradel'den, konuk ekibin sayısı ise 90+1'de Idrissa Doumbia'dan geldi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2022- 21:14 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022- 21:36