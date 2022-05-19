Spor camiası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
İşte o paylaşımlar...
"Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir."— TFF (@TFF_Org) May 18, 2022
Mustafa Kemal Atatürk
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. 🇹🇷 #19Mayıs pic.twitter.com/d5kK30dmPQ
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, milli mücadelenin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı #19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/FP2Z43zUxa— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 18, 2022
Sonsuza dek #AçtığınYoldaFeneriz! 🇹🇷— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 18, 2022
Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileriyiz, ilelebet Atamızın izindeyiz...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/W7q1BMHOxD
🇹🇷 103 yıl önce bugün Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş ateşini yakan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor; milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. #19Mayıs1919 pic.twitter.com/6EShKL5Gkf— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 18, 2022
İstiklal ve istikbal mücadelemizin nişanesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/j1X1MHXPSS— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 19, 2022