Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip Konya 4-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren goller; 29'da Endri Çekici, 44'te penaltıdan Muhammet Demir, 56'da kendi kalesine Mehmet Yeşil ve 69'da penaltıdan Guilherme'den geldi.

Bu sonuçla Konyaspor 3 haftada 5 puana ulaştı ve namağlup yoluna devam etti. İstanbulspor ise 3 haftada henüz puanla tanışamadı.

İstanbulspor gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.