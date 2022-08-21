Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un Fatih Karagümrük karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı!
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Maçın 22. dakikasında Wout Weghorst topu ağlara gönderdi. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte pozisyon.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2022- 22:21 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022- 22:34
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Maçın 22. dakikasında Wout Weghorst topu ağlara gönderdi. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İşte ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol:
Görüntüler BeinSPORT'tan alınmıştır.
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