Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Yaroslav Rakitskiy'e kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadelenin 82. dakikasında Adana Demirsporlu Yaroslav Rakitskiy, VAR incelemesi sonucunda tarafından hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt olarak kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2022- 23:34 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022- 23:43