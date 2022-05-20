Galatasaray'da Torrent'ten kadroda 1 değişiklik!

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre teknik direktör Domenec Torrent kadroda bir değişiklik yaptı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 20:22