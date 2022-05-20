6-17 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi var. Şu anda kimin olacağı belli değil. Kim gelirse gelsin eğer bazı şeyleri temelden halledemezse geleni hokkabaz yapar gönderirler. Şuna inanın Türkiye'deki futbol alemi politika alemine yüz basar. Futboldaki arı kovanı ve cambazlık Türkiye'de siyasette yoktur. Bakınız evvelsi gün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemler için çok önemli şeyler söyledi. Söyledikleri başından sonuna kadar doğruydu. Tahkim Kurulu ve Disiplin Kurulu için söyledikleri dahil hepsi doğruydu. Şimdi bazıları diyebilir ki, 'Ya Ahmet Nur Çebi sen bu hakem aleminde şampiyon oldun, konuşuyorsun.' İşte burası çok önemli. Bu hakem aleminde şampiyon olduğunda bile Ahmet Nur Çebi bunları söylüyorsa siz arka taraftaki rezaleti iyi düşünün. Çünküüü.... Sağa sola çiçekler atan ve hiç konuşmadan eylem yaparak öyle işler çevirenler var ki... Bu tehlike yıllardır Türk futbolunun içinde kendini öne atmadan geziyor. Bakınız yalnız Merkez Hakem Kurulu değil... Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve genel sekreter eğer belli bir disipline alınmaz ise altını çizerek söylüyorum gelen federasyon başkanını maymuna çevirip gönderirler. Çünkü inanılmaz bir tezgah ve düzen var. Maalesef bunların basında da askerleri var.

MASKELİ BALO

Dünyada VAR sistemi geldi, bize de geldi. Ama VAR ve AVAR'ların uygulamasının rezilliğini göstere göstere yaşadık. 1 hafta evvelki maçın VAR konuşmasını dinlemek için zabıtlar tutuldu. Niçin ve neden dinlemek istiyorsunuz. Hakemsiniz, yardımcı hakemsiniz. İğrençliği düşünün ve bunların üstü kapatıldı. Kapatanlar da şu anda sahnede olanlar. VAR ve AVAR hikaye. Türkiye'de maskeli balo oynanıyor. Bunu bazı kulüp başkanları ve yöneticiler iyi biliyorlar. Bakmayın siz hakemler bizi yakıyor dedikten sonra federasyona baskın yaptık diyorlar. Sonra da çiçek veriyorlar dolmuşa gelerek. Zavallı Türk futbolum inşallah bir gün cambazların elinden kurtulursun.