Fatih Karagümrük 2-4 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu maçta gülen taraf 4-2'lik skorla Akdeniz ekibi oldu. Alanyaspor'un gollerini, Wilson Eduardo (2), Efkan Bekiroğlu ve Erencan Yardımcı kaydetti. Karagümrük'ün gollerini ise Borini ve Biraschi attı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2022- 21:13 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022- 21:32