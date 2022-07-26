UEFA'dan Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev!

FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Bosna Hersek'in HŠK Zrinjski ile Arnavutluk'un KF Tirana takımları arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek. Bir diğer FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen ise, İsviçre'nin Young Boys ile Letonya'nın FK Liepaja takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasında düdük çalacak.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 26.07.2022- 15:43