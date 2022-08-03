Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | SÜPER LİG

Süper Lig heyecanı için geri sayım başladı ve yeni sezonun ilk hafasında kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ile Ümraniyespor'un ne zaman karşı karşıya geleceği merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının detayları...

Süper Lig'de heyecan başlıyor. Fenerbahçe - Ümraniyespor 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Süper Lig heyecanı her iki takımın taraftarları için de heyecanı doruğa çıkaracak. Peki, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - Ümraniyespor maçına dair merak edilenler...

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı 8 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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