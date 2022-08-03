Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | SÜPER LİG

Süper Lig heyecanı için geri sayım başladı ve yeni sezonun ilk hafasında kozlarını paylaşacak Beşiktaş ile Kayserispor'un ne zaman karşı karşıya geleceği merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Kayserispor maçının detayları...

Süper Lig'de heyecan başlıyor. Beşiktaş - Kayserispor 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Süper Lig heyecanı her iki takımın taraftarları için de heyecanı doruğa çıkaracak. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Kayserispor karşılaşmasına dair merak edilenler haberimizde...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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