Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | SÜPER LİG

Süper Lig heyecanı için geri sayım başladı ve yeni sezonun ilk hafasında kozlarını paylaşacak Antalyaspor ile Galatasaray'ın ne zaman karşı karşıya geleceği merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Antalyaspor - Galatasaray maçının detayları...

Süper Lig'de heyecan başlıyor. Antalyaspor - Galatasaray 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Süper Lig heyecanı her iki takımın taraftarları için de heyecanı doruğa çıkaracak. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Galatasaray maçına dair merak edilenler...

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 7 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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