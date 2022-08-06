Sivasspor - Gaziantep FK | CANLI
Trabzonspor'dan fırtına gibi başlangıç!
Dries Mertens kimdir, kaç yaşında, nereli?
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