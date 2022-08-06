Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Sivasspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....
SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Gaziantep FK maçı 19.15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
SİVASSPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER:
Sivasspor: Muammer, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Robin, Ulvestad, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Gaziantep FK: Günay, Papy, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Markovic, Kitsiou