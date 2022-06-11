SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de imzalar peş peşe! İşte yeni transferler...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Spor Toto Süper Lig'de gözler artık 2022-2023 sezonuna çevrildi. Transferde tüm takımlara harekete geçerken birçok takım kadrosuna kattığı birçok ismi açıklamaya başladı. Son şampiyon Trabzonspor ve lig ikincisi Fenerbahçe bu süreçte en hareketli takım olarak öne çıkıyor. Beşiktaş ve Galatasaray ise biraz daha ağırdan hareket ediyor. İşte Süper Lig'de şu ana kadar açıklanan transferler...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2022- 10:53