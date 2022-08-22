Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında penaltı VAR kontrolü sonrası kararı! İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor’u ağırladı. Mücadelenin 17. dakikasında sarı-lacivertli takımda Enner Valencia, Adana Demirsporlu Rodrigues’in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve VAR kontrolü sonrasında penaltı kararı verildi.
Mücadelenin 17. dakikasında sarı-lacivertli takımda Enner Valencia, Adana Demirsporlu Rodrigues'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve VAR kontrolü sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen tarafından penaltı kararı verildi. Penaltıda topun başına geçen Valencia, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.