Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında penaltı VAR kontrolü sonrası kararı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor’u ağırladı. Mücadelenin 17. dakikasında sarı-lacivertli takımda Enner Valencia, Adana Demirsporlu Rodrigues’in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve VAR kontrolü sonrasında penaltı kararı verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

Mücadelenin 17. dakikasında sarı-lacivertli takımda Enner Valencia, Adana Demirsporlu Rodrigues'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve VAR kontrolü sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen tarafından penaltı kararı verildi. Penaltıda topun başına geçen Valencia, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İşte o pozisyon…

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.