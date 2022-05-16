Rizespor 1-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 37. haftasında Rizespor evinde Sivasspor'u konuk etti. Yiğidolar 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Sivasspor'un gollerini Erdoğan ve Ulvestad kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü Boyd'dan geldi.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 21:56 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022- 22:09
Sivasspor'un gollerini Erdoğan ve Ulvestad kaydetti.
Ev sahibi takımın tek golü Boyd'dan geldi.
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 51 yaparken, Rizespor 36 puanda kaldı.