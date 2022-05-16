Rizespor 1-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 37. haftasında Rizespor evinde Sivasspor'u konuk etti. Yiğidolar 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Sivasspor'un gollerini Erdoğan ve Ulvestad kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü Boyd'dan geldi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 21:56 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022- 22:09