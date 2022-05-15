Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Hatayspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KONYASPOR - HATAYSPOR 11'LER:
Konyaspor: Sehic, Skubic, Oğulcan, Abdülkerim, Guilherme, Musa, Endri, Michalak, Amir, Bytyqi, Cikalleshi
Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Burak, Emre, Dylan, Mehdi, Benzia, Saba, El Kaabi, Mame Diouf
KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI?
Konyaspor - Hatayspor maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.