Süper Lig'de 38. hafta programı açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. Buna göre şampiyon Trabzonspor ligin son maçını 22 Mayıs pazar günü saat 16.00'da Başakşehir'e karşı oynayacak.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 17:44 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022- 18:04
İşte 38. haftanın programı;
20 Mayıs Cuma
20:00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
20:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
21 Mayıs Cumartesi
16:00 Altay - Kasımpaşa
16:00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor
19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor
19:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
22 Mayıs Pazar
16:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor
16:00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
19:00 Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor
19:00 Adana Demirspor - Göztepe