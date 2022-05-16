Süper Lig'de 38. hafta programı açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. Buna göre şampiyon Trabzonspor ligin son maçını 22 Mayıs pazar günü saat 16.00'da Başakşehir'e karşı oynayacak.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 17:44 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022- 18:04