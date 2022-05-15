Konyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Konyaspor ile Hatayspor Süper Lig'in 37. haftasında mcüadele edecek ve maçı Erkan Özdamar yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Konyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Konyaspor ile Hatayspor maçına dair merak edilenler...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 10:00