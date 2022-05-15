Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GİRESUNSPOR - BAŞAKŞEHİR 11'LER:
Giresunspor: Onurcan, Zeki, Sergen, Alexis, Hayrullah, Flavio, Traore, Chiquinho, Diabate, Sergio, Umut
Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen
GİRESUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Giresunspor - Başakşehir maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.