Giresunspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Giresunspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Giresunspor ile Başakşehir Süper Lig'in 37. haftasında mücadele edecek ve maçıTugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Giresunspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Giresunspor - Başakşehir maçına dair merak edilenler...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 10:00