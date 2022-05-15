Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kasımpaşa ile Antalyaspor Süper Lig'in 37. haftasında mücadele edecek ve maçı Mert Güzenge yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştıılmaya devam ediyor. Peki, Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Kasımpaşa - Antalyaspormaçına dair merak edilenler...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 10:00