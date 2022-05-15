Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Fenerbahçe ile Karagümrük Süper Lig'in 37. haftasında mücadele edecek ve maçı Halil Umur Meler yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçının detayları...
Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe - Karagümrük kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Karagümrük maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.