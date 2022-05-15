Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Fenerbahçe ile Karagümrük Süper Lig'in 37. haftasında mücadele edecek ve maçı Halil Umur Meler yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçının detayları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 10:00