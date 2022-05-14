Kayserispor - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kayserispor - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kayserispor ve Malatyaspor Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya gelecek ve maçı Cihan Aydın yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Kayserispor - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Kayserispor - Malatyaspor maçına dair merak edilenler...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022- 10:00