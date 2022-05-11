Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime iki maç kala gelecek sezon için çalışmalar hızlandı. Yeni sezonda şampiyonluk için mücadele verecek olan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi. Üç takım, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte detaylar... (BJK GS TS haberleri)

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 15:26